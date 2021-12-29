В семье тренера киевского 'Динамо' случилось горе

Печальное событие произошло в семье Олега Гусева – ассистента главного тренера киевского "Динамо". Во вторник, 28 декабря, вечером стало известно, что у знаменитого в недалеком прошлом футболиста умер отец.

Об этом сообщил официальный сайт "Динамо". Анатолий Алексеевич умер на 68-м году жизни, причина смерти не сообщается. Клуб выразил Олег и его близким соболезнования.

Анатолий Гусев – уроженец села Степановка, что в Сумской области. Олег также начинал заниматься футболом в родных местах, отец возил его на тренировки в Сумы. Там будущий футболист "Динамо" начинал играть на профессиональном уровне. В 2002 году перебрался в киевский "Арсенал", а годом позже – в "Динамо".

Видео дня

В 2018 году Гусев-младший завершил карьеру футболиста, проведя 98 матчей за сборную Украины. В 2020-м Олег вошел в тренерский штаб румына Мирчи Луческу в "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" выставило "на выход" 12 футболистов.

Недавно жена Гусева рассталась с тренером "Динамо" после 8 лет отношений.

Накануне умер брат легендарного футболиста Марадоны – от тех же проблем, что и Диего.