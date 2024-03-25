В России со словами 'это невозможно' сделали заявление о возвращение в турниры УЕФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов подтвердил, что не стоит ожидать возвращения команд из РФ в международные турниры. Функционер из страны-агрессора повторил традиционные нарративы кремлевской пропаганды о якобы политизации спорта, что привело к отстранению.

Об этом Митрофанов заявил в интервью порталу РБ "Спорт". Приспешник режима Владимира Путина отметил, что РФС сохраняет диалог с руководством Европейского футбольного союза (УЕФА) относительно включения россиян в отборочный раунд одного из ближайших крупных турниров.

"Я бы хотел, чтобы завтра нас вернули в еврокубки, но это невозможно. Я рассчитываю, что УЕФА как можно быстрее примет это решение. На какой бы год я ни рассчитывал, нужно исходить из того, когда это решение примет УЕФА. Разговор с ними у нас строится на предмет: "Коллеги, допустите нас до ближайшего разумного цикла отбора". На чемпионат Европы в 2024 году мы попасть уже не можем по спортивным причинам – это логично. Дальше стартуют новые соревнования, на которые мы хотим быть допущенными. Это наша задача. Мы хотим попасть в каждое ближайшее соревнование", – сказал Митрофанов.

Ранее он возмутился тому, что УЕФА не исключил команды из Израиля из своих турниров, лицемерно назвав это двойными стандартами.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная России по футболу впервые за 2,5 года сыграла матч с европейской национальной командой, вызвав насмешки в сети.

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