'Почему мы отстранены, а Израиль – нет?' В России наехали с обвинениями и жалобами на УЕФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов возмутился тем, что израильские команды продолжают выступать в международных соревнованиях. Функционер назвал это признаком двойных стандартов на фоне отстранения представителей РФ.

Такое циничное и лицемерное заявление Митрофанов сделал в интервью порталу Чемпионат.com. Генсек РФС фактически обвинил Израиль в военной агрессии, а не жертвой нападения со стороны террористов, а Европейский футбольный союз (УЕФА) в якобы непоследовательности и политизации спорта.

"Вопрос в том, что это очевидный двойной стандарт в двух одинаковых ситуациях. Ряд стран, входящих в зону Запад АФК – Иордания, Палестина, Сирия и так далее – обратились в ФИФА и во все национальные ассоциации членов ФИФА с предложением отстранить Израиль. Они это сделали без упоминания России и Украины, но с такой же аргументацией. В Европе другая ситуация, но Европа – это не весь мир. В УЕФА нам не могут объяснить, почему мы отстранены, а Израиль – нет. Они молчат, потому что несамостоятельны в этом решении", – сказал Митрофанов.

До этого президент РФС Александр Дюков выразил уверенность в том, что российские команды не вернутся в международные соревнования в ближайшее время.

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