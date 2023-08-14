В России пришли в ярость из-за призыва экс-тренера 'Шахтера' изолироваться от РФ

Главный тренер французского "Лилля" Паулу Фонсека призвал португальские клубы не проводить трансферных сделок с россиянами, чем вызвал истерику в РФ. Бывший наставник донецкого "Шахтера" отметил, что переговоры с командами из РФ аморальны во время войны в Украине, за что в стране-агрессорке его назвали недоумком.

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В комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости" почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков возмутился из-за слов португальского тренера. Он обвинил его в призывах ограничить права представителей РФ.

"Его слова не надо никак оценивать. Ну кто для нас какой-то тренер? Сколько в мире таких полоумных людей, которые выступают с различными инициативами и запретами по отношению к российскому спорту в целом и футболу в частности? Я понимаю, если бы выступил президент Федерации футбола Португалии и сказал что-то подобное. А это какое-то частное лицо, сказавшее чушь. Это не стоит внимания", – сказал Колосков.

Отметим, что по данным СМИ, лиссабонская "Бенфика" и "Брага" могут продать некоторых своих футболистов в российские команды. Кроме того, стало известно, что испанский "Реал Сосьедад" покупает игрока сборной РФ Арсена Захаряна.

Как сообщал OBOZREVATEL, колумбийский полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Вильмар Барриос обвинил руководство клуба в обмане и подставе. А норвежский футболист "Динамо" (Москва) Матиас Норманн отказался выступать и уехал из России из-за ударов дронов по столице РФ.

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