Колумбийский полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Вильмар Барриос обвинил руководство клуба в обмане и подставе. 29-летний футболист оказался буквально в заложниках у россиян, которые отказываются отпускать игрока в английский "Ноттингем Форест", несмотря на договоренности.

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Об этом в своем Telegram-канале информирует журналист Иван Карпов, который назвал ситуацию позором на весь мир. По его словам, еще зимой англичане заинтересовались в трансфере Барриоса. Колумбиец мог покинуть "Зенит" бесплатно, согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), которая позволяла легионерам разрывать контракты с клубами из РФ из-за войны в Украине.

Однако колумбиец честно сказал о желании перейти в "Ноттингем" руководству, но его попросили остаться до конца сезона, после которого обещали отпустить. Барриос согласился и согласовал условия контракта с английским клубом. Перед началом нового сезона ФИФА отменила правило о возможности расторжения договоров легионерами российских клубов.

"Лесники" предложили "Зениту" четыре миллиона евро и получили решительный отказ. Клуб "Газпрома" готов начать переговоры только с отметки в 20 млн. Футболист разочарован поведением россиян и решительно настроен покинуть команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, норвежский футболист "Динамо" (Москва) Матиас Норманн отказался выступать и уехал из России из-за ударов дронов по столице РФ.

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