В России озвучили планы по 'нашему 'Шахтеру' и 'Донбасс Арене'

Министерство спорта российского террористического государства намерено в будущем году начать "восстановление" стадиона "Донбасс Арена" во временно оккупированном Донецке. Также в стране-агрессорки намерены интегрировать в чемпионат РФ "уже наш "Шахтер".

Об этом в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС заявил заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов. При этом чиновник лицемерно умолчал о том, что домашняя арена донецкого "Шахтера" пострадала в результате военной агрессии России.

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"В связи с тем, что есть определенные условия, начинать строительство одного из крупнейших футбольных инфраструктурных проектов – "Донбасс-Арены" – на сегодняшний день было бы неправильно. Скорее всего, эту тему будем прорабатывать с 2024 года. Но необходимость в этом есть, будем восстанавливать, воссоздавать команду, уже наш "Шахтер" займет полноправное место среди достойных команд России", – сказал Байсултанов.

Ранее он закатил настоящую истерику со словами о величии России, которая "никогда не встанет на колени", и призвал наплевать на санкции УЕФА и ФИФА.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале сентября в сети появилось актуальное видео того, как сейчас выглядит "Донбасс Арена".

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