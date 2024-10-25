Нападающий сборной России Федор Чалов стал объектом критики со стороны бывшего футболиста московского ЦСКА Владимира Пономарева. Участник чемпионата мира-1966 набросился с оскорблениями на игрока греческого ПАОКа из-за то, что тот решил выступать в Европе.

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Об этом Пономарев заявил в интервью порталу "РБ Спорт". Бронзовый призер чемпионата СССР в патриотичном угаре фактически обвинил Чалова в предательстве страны и армейского клуба и добавил, что после выступлений за рубежом 25-летний форвард будет неинтересен российским клубам.

"Дорога в ЦСКА закрыта. Вот дурак, елки-палки. Такие деньги платит клуб. Был бы любимцем, забивал бы свои голы с двух метров и хорошо. Заработал бы сумасшедшие деньги. А сейчас он никому не нужен. Он потерял уже свой авторитет. Пускай теперь ищет себе работу там в Греции, в какой-нибудь командочке. Ну или может в Первой лиге кому-нибудь понадобится. Дурачок он молодой. Ведь он поиграл в Швейцарии, правильно? Был в Европе, но на него никто внимания не обратил. Я говорил, не надо ему никуда дергаться", – сказал Пономарев.

Ранее решение кремлевского диктатора Владимира Путина дать российское гражданство бразильскому капитану "Зенита" назвали "катастрофой для всего российского спорта".

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