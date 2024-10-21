Капитан санкт-петербургского "Зенита" Дуглас Сантос получил гражданство российского террористического государства. 30-летний бразильский футболист теперь сможет выступать за национальную команду РФ, так как имеет в активе лишь поединки за олимпийскую сборную родной страны.

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Соответствующий указ подписал главарь Кремля Владимир Путин. Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела в комментарии порталу Sport24 раскритиковал это решение диктатора предоставить паспорт Сантосу и назвал его "катастрофой для всего русского спорта".

"Плохо отношусь к тому, что Сантос получил паспорт РФ. Мне такое не нравится. В российской сборной должны играть российские ребята. Зачем там бразилец? Это катастрофа для всего русского спорта. Зачем России давать паспорт Сантосу? Не знаю страну, где это нормально и играют иностранные игроки. В Бразилии, Чехии, Франции, Германии и Англии такого нет. Везде только свои футболисты. А в России по-другому, но зачем?" – сказал Петржела.

Ранее полузащитник сборной России Данил Глебов с традиционным для представителей РФ чувством собственной исключительности обвинил пакистанцев в неуважении.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что в ноябре сборной России предстоит провести спарринг с Брунеем, который занимает 183-е место в мировом рейтинге, взяв на себя все расходы.

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