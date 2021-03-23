Во Франции футболист забил фантастический "радиоуправляемый" гол с 40 метров. Видео

В матче 30-го тура французской Лиги 1 между "Нантом" и "Лорьяном" (1:1) был забит красивейший гол дальним ударом со штрафного.

На 87-й минуте встречи при счете 1:0 гости заработали право на стандарт в 40 метрах от ворот. Нападающий "Лорьяна" Арман Лорьянте решил не выполнять подачу и пробил по мячу таким образом, что "круглый" полетел по очень непредсказуемой траектории. Сначала он стремительно набрал высоту, а уже перед воротами неожиданно "упал" в нижний дальний угол словно на радиоуправлении ( на видео, начиная 01:35 ).

Отметим, что обе команды ведут борьбу за выживание. "Нант" идет предпоследним с 28 очками после 30 матчей, а "Лорьян" занимает четвертое место с конца с 29 пунктами.

Для Лорьянте этот гол стал третьим в нынешнем сезоне. Всего на его счету 22 поединка в Лиге 1, в которых он также отличился тремя результативными передачами. Арман принял участие в пятой части всех голов своей команды в чемпионате Франции.

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