У Мексиці футболістка забила фантастичний гол, повторивши шедевр Роберто Карлоса. Відео

У матчі 13-го туру жіночого чемпіонату Мексики з футболу між "Хуаресом" і "Керетаро" (2:0) було забито неймовірний за красою гол, який дуже схожий на легендарний удар бразильця Роберто Карлоса.

Вже у доданий до другого тайму час за рахунку 1:0 перші заробили штрафний, виконання якого на себе взяла півзахисниця Габріела Альварес. Вона обвела стінку, пробивши по м'ячу зовнішнім боком стопи, і вколотила "круглого" впритул із хрестовиною.

Ця перемога дозволила "Хуаресу" вийти з останньої позиції в таблиці і піднятися на третю з кінця. В активі команди 9 очок після 13 поєдинків. На рахунку "Керетаро" залишилося 10 очок і 14-те місце в чемпіонаті.

Нагадаємо, що в 1997 році Роберто Карлос відзначився шедевральним голом у ворота збірної Франції на міжнародному товариському турнірі, в якому також брали участь збірні Англії та Італії. Бразилець завдав удару "шведою" (зовнішнім боком стопи) з ідеальною силою та точністю, що дозволило йому обвести стінку і влучити в ближній кут воріт рикошетом від штанги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у чемпіонаті Франції нападник "Лор'яна" Арман Лорьянте забив красивий гол "радіокерованим" ударом із 40 метрів.