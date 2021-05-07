В Марокко полевой игрок встал в ворота, отбил два пенальти и вывел команду в полуфинал Кубка. Видео драмы

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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Адил Эль-Хасснауи

Марокканский футболист Адил Эль-Хасснауи, представляющий клуб "Могреб Титуан" стал настоящим героем четвертьфинала национального Кубка страны.

На 118-й минуте игры с "Магреб Фес" при счете 0:0 вратарь команды из Танжера сыграл руками за пределами штрафной и справедливо был удален арбитром встречи. Так как все замены к тому времени были проведены, Эль-Хасснауи пришлось занять место в "рамке" (чтобы посмотреть видео, проскролльте ниже).

Эль-Хасснауи (№24) в матче с "Магреб Фес".
Удаление вратаря "Могреб Титуан".
Эль-Хасснауи готовится занять место в воротах.

Полузащитник тут же отбил достаточно опасный удар со штрафного и перевел игру в серию пенальти, где произвел настоящий фурор. Адил отбил сразу два удара соперников с "точки" и вывел команду в полуфинал турнира. Там "Титуан" сразится с 20-кратным чемпионом Марокко "Видадом".

Эль-Хасснауи совершает сейв.

Как сообщал OBOZREVATEL, эквадорский нападающий мексиканского "Крус Асуля" Брайан Ангуло отметился фантастическим голом с 30 метров в касание в матче североамериканской Лиги чемпионов.

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