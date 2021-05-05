Футболист забил фантастический гол в касание с 30 метров. Видео

Эквадорский нападающий мексиканского "Крус Асуля" Брайан Ангуло отметился невероятным ударом в матче Лиги чемпионов CONCACAF против ФК "Торонто" (Канада).

25-летний форвард отметился на 28-й минуте. Ангуло получил мяч после дальней передачи голкипера и, не обрабатывая круглого, с 30 метров убойным "выстрелом" в касание отправил его точно в ворота.

Этот гол стал единственным и победным во встрече. Победа позволила мексиканской команде выйти в полуфинал турнира.

Ангуло ранее выступал за эквадорский "Эмелек", трижды выигрывая чемпионом страны. Нападающий один раз сыграл за сборную Эквадора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бразильский нападающий "Флуминенсе" Кайки, трансфер которого пытался оформить донецкий "Шахтер", отличился феноменальным голом в домашнем матче 9-го тура чемпионата Кариока против "Нова-Игуасу" (3:1).