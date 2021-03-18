В Лиге Европы случилась грандиозная сенсация. Видео

"Динамо" Загреб в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы сенсационно разгромило лондонский "Тоттенхэм" и впервые в своей истории вышло в четвертьфинал этого турнира.

Первый матч со счетом 2:0 выиграли англичане. Основное время ответной встречи завершилось с таким же счетом, но в пользу хорватов, а на 106-й минуте Мислав Оршич забил победный третий мяч.

Перед поединком букмекерские конторы принимали ставки на то, что "Тоттенхэм" пробьется в 1/4 финала с коэффициентом 1,02. Показатели хорватского "Динамо" достигали значения 19,00.

Отметим, что чемпион Хорватии играл без главного тренера. Зорана Мамича за два дня до матча с "Тоттенхэмом" был отправлен в тюрьму на четыре года и восемь месяцев.

"Динамо" Загреб Хорватия – "Тоттенхэм" Англия 3:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 62 Оршич, 2:0 – 82 Оршич, 3:0 – 106 Оршич.

Динамо Загреб – Ливакович, Теофиль-Катрин, Ристовски (Стоянович, 90), Лауритсен, Франьич (Леовац, 81), Адеми (Перич, 118), Якич (Атьемвен, 75), Иванушец, Маер (Гавранович, 81), Оршич, Петкович (Мишич, 90).

Тоттенхэм – Льорис, Дэвис (Регилон, 90), Орье (Бергвейн, 108), Санчес, Дайер, Сиссоко, Уинкс (Ндомбеле, 68), Ламела (Бэйл, 60), Алли (Ло Чельсо, 68), Лукас Моура (Винисиус, 85), Кейн.

Предупреждения: Ламела (22), Якич (32), Лауритсен (79), Стоянович (92).

Напомним, что несколькими часами ранее свое выступление в ЛЕ завершил и донецкий "Шахтер". Подопечные Луиша Каштру и повторной игре 1/8 финала уступили "Роме."