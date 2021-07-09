В лагере сборной Италии обнаружили COVID-19 перед финалом Евро-2020

Три представителя государственной телевизионной компании Rai, которые работают в лагере сборной Италии, сдали положительные тесты на коронавирус накануне финала Евро-2020. В поединке, который состоится 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", "скуадра адзурра" встретится с Англией.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию финального противостояния между Италией и Англией. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщает издание The Sun, тренировочная база команды Роберто Манчини в Коверчиано была тут же закрыта, а все ее помещения была продезинфицированы специальными работниками. Футболисты и персонал прошли дополнительное тестирование на COVID-19, чтобы удостовериться в том, что больше никто из них не заразился.

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Италия отменила открытые тренировки для прессы и теперь будет готовиться к решающему матчу при закрытых дверях.

Коронавирус был обнаружен у одного журналиста и двух технических специалистов. Все они работали на полуфинальном поединке против Испании в Лондоне, в котором итальянцы выиграли в серии пенальти.

Согласно информации СМИ, Манчини и все его подопечные прошли вакцинацию перед стартом чемпионата Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале Англия при скандальных обстоятельствах обыграла Данию в овертайме.