В Киеве сильный ветер 'снес' базу 'Динамо' в Конча-Заспе. Видео

База "Динамо" в Конча-Заспе пострадала от шторма, который бушует в Украине. Стихия повалила забор возле одного из полей спорткомплекса под Киевом.

На видео, которое запечатлели очевидцы, видно, что непогоды разломала конструкцию, предназначенную для защиты от случайных вылетов мяча на трассу. Высокий забор не выдержал порывов ветра и лег на газон.

Отметим, что "Динамо" в 15:00 свой матч 12-го тура УПЛ проведет в Коваливке (Белоцерковский район, Киевская область) против местного "Колоса".

Видео дня

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 28 октября, в ряде регионов Украины бушует сильный ветер, льют дожди. Вследствие падения деревьев в Киеве есть жертвы – в Подольском и Шевченковском районах погибли двое мужчин.

Кроме того, часть населенных пунктов в 12 областях осталась без света. Накануне по всей стране было объявлено штормовое предупреждение, к концу дня в северных областях ожидается усиление порывов ветра до 30 м/с.

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