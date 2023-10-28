Валит деревья и сносит заборы: в Киеве бушует штормовой ветер, жителей предупредили об опасности. Фото и видео

В Киеве с утра 28 октября бушует сильный ветер с порывами до 22 м/с. За несколько часов шторм успел наделать в столице немало беды – повалены десятки деревьев, а в некоторых местах даже снесло бетонный забор.

Жителей столицы предупреждают, что опасные природные явления сохранятся до конца суток. Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Укргидрометцентре объявили уже второй уровень опасности. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В связи с этим жителей и гостей столицы призвали быть внимательными и осторожными во время пребывания на улице.

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По информации ГУ ГСЧС Украины в городе Киев, в Святошинском районе дерево упало на автомобиль. На месте происшествия спасатели освободили транспортное средство от деревьев и расчистили проезжий участок дороги. Кроме того, автомобиль отбуксировали с опасной территории.

Киевские Telegram-каналы сообщают, что на одной из многоэтажек порывами сильного ветра сдуло часть фасада, а на территории одного из жилых комплексов бетонный забор упал на припаркованные автомобили.

В КГГА сообщили о первых пострадавших в результате штормового ветра. В Шевченковском районе дерево упало на человека. Медики пытались реанимировать мужчину, но от полученных тяжелых травм он скончался. Также в Шевченковском районе из-за падения веток женщина получила травму позвоночника. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Напомним, в субботу, 28 октября, в ряде регионов Украины бушует сильный ветер с порывами до 23 м/с, льют дожди. В Киеве и Харькове ураган валит деревья, а на Львовщине и Ривненщине часть населенных пунктов осталась без света.