'Динамо' с удалением упустило победу в матче 'за 6 очков' в УПЛ. Видео

"Динамо" в 12-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге разошлось миром с "Колосом". Поединок в Коваливке (Киевская область) завершился со счетом 1:1, что стало первой ничьей киевлян в текущем сезоне УПЛ.

Перед этой игрой команды с 15 очками делили в турнирной таблице 7-8 места и успех одного из клубов стал бы "победой в 6 очков" (победитель смог набрать 3 очка и не дал набрать 3 очка главному конкуренту).

Столичные футболисты уверенно начали встречу, уже на 19-й минуте открыв счет. После передачи Караваева, Тимчик спокойно разобрался в чужой штрафной.

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До конца тайма гости доминировали на поле, создав несколько угроз воротам Фесюна.

В перерыве главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк нашел необходимые слова для своих подопечных и уже на 51-й минуте хозяева забили гол в ответ. Милько сделал прострельную передачу с левого фланга. Мяч пролетел всю штрафную, и Лучкевич ударом слета не оставил шансов Бущану.

Спустя 12 минут подопечные Луческу остались в меньшинстве. За симуляцию вторую желтую карточку получил Ванат.

В оставшееся время обе команды имели великолепные шансы на успех. За "Колос" сыграла перекладина, а у "Динамо" трижды спасал свои ворота Бущан.

На последних минутах уже действия голкипера хозяев не позволили "бело-синим" праздновать победу.

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