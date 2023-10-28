В Киеве в результате падения дерева погибли два человека, 7 пострадавших: порывы ветра могут достигать 28 м/c

В результате ураганного ветра в Киеве 28 октября погибли два человека в возрасте 65 и 35 лет. Также в результате непогоды были травмированы 7 человек.

Так утром в Шевченковском районе столицы дерево обрушилось на мужчину и в результате полученных травм тот погиб. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Также в городе по состоянию на утро было зафиксировано еще несколько случаев травмирования людей из-за непогоды. Так, в Шевченковском районе города женщина получила травму позвоночника из-за падения ветвей, после чего ее доставили в больницу. На проспекте Берестейском дерево упало на автомобиль, но человек, находившийся в автомобиле, отказался от госпитализации.

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Также в Оболонском районе из-за сильных порывов ветра часть металлической конструкции остановки общественного транспорта оторвалась и травмировала женщину.

Впосле мэр Киева Виталий Кличко сообщил о еще одной жертве непогоды в Подольском районе.

Всего по состоянию на 12.25 в результате непогоды в Киеве травмировались семь местных жителей, из которых пятеро были госпитализированы в больницы столицы, а двоим оказали медицинскую помощь на месте.

Зафиксировано падение или повреждение более 250 деревьев. Для ликвидации последствий стихийного бедствия привлечены 34 единицы техники и 208 работников Аварийно-диспетчерской службы Коммунального объединения "Киевзеленстрой" и аварийные бригады коммунальщиков во всех районах города.

Работа по устранению последствий непогоды продолжается.

Сильные порывы ветра будут наблюдаться в столице Украины до конца дня, иногда достигая 25-28 м/c, что составляет третий уровень опасности.

Также в результате непогоды в 12 регионах страны возникли проблемы с электроснабжением. Больше всего перебоев зафиксировано в Хмельницкой, Ровенской и Львовской областях.

Местные власти призывают жителей быть особенно осторожными, учитывать погодные условия и воздержаться от выхода на улицу без необходимости.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА советует соблюдать следующие основные рекомендации во время сильных ветров:

Герметически закрывать все окна домов и убирать с балконов предметы, которые могут выпасть;

Избегать нахождения неподалеку от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев;

При сильном ветре искать убежище в ближайших постройках или природных укрытиях;

Воздерживаться от нахождения возле крупных деревьев, особенно тополей, а также избегая парковки автотранспорта рядом с ними.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с утра 28 октября бушует сильный ветер с порывами до 22 м/с. Через несколько часов шторм успел наделать в столице немало бед: повалены десятки деревьев, а в некоторых местах даже снесло бетонное ограждение.