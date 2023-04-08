'В Киеве принято общаться на русском'. Экс-футболист сборной Украины признался, почему перешел на украинский язык

Бывший нападающий сборной Украины Артем Кравец заявил, что после начала полномасштабного вторжения решил полностью перейти на украинский язык, так как в сложившейся ситуации просто не может поступать по-другому. В интервью Виктору Вацко двукратный чемпион Украины в составе "Динамо" признался, что не знает, почему до этого общался по-русски.

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"Наша семья всегда общалась на русском. Почему? Ну, не знаю. Так сложилось. Так было принято общаться в Киеве. Не сразу, но через несколько месяцев мы перешли на украинский язык. Мы просто не можем иначе.", – сказал Артем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравец признался, что единственные россияне, которые у него не вызывают агрессию, это те, что в черных пакетах.

Отметим, что ранее девушка футболиста "Шахтера", которая прославилась на всю Украину после своей пламенной речи против УПЦ МП под стенами Киево-Печерской лавры, рассказала, что стала разговаривать на украинском после того, как ее пристыдил ее парень.

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