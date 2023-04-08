Бывший нападающий сборной Украины Артем Кравец заявил, что после начала полномасштабного вторжения для него не существует "хороших русских". В интервью Виктору Вацко двукратный чемпион Украины в составе "Динамо" признался, что единственные россияне, которые у него не вызывают агрессию, это те, что в черных пакетах.

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"Я в одной команде наверняка никогда не был с россиянином. Никогда не пересекался с ними. Я даже не буду говорить о них, как о ком-то отдельном. Для меня вообще на данном этапе нет хороших россиян. В целлофане? В этом отношении да. Это 100%. Это самое лучшее, что может быть", – отметил Артем.

Форвард в качестве примера привел общение со своей двоюродной сестрой, которая "живет в этой параше".

"После нескольких вопросов и полученных просто зомбированных ответов... Когда я приводил факты, а в ответ "Это все вранье"... Я просто послал прямым текстом, сказал, что больше ее знать, и слышать ее не хочу, и до свидания", - заявил Кравец.

Футболист сознался, что после 2014 года очень сильно ошибался, считая, что его эта политическая ситуация "не касается".

"Я думаю, что 90% как и я в том числе думали "наша хата с краю, ничего не знаю", чтобы у нас было бы неплохо. Сейчас мы , в том числе за все это платим", - подытожил экс-игрок турецкого "Сакарьяспор", с которым расторг контракт в начале года.

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