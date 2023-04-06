''Стоп. Реально. А как это?'' Героиня вирусного видео из-под Лавры призналась, почему перешла на украинский язык

Киевлянка Ирина Селезнева, которая прославилась на всю Украину после своей пламенной речи против УПЦ МП под стенами Киево-Печерской лавры, рассказала, что стала разговаривать на украинском после того, как ее пристыдил ее парень. Он спросил у Ирины, которая росла в русскоговорящей семье, какая же она украинка, если разговаривает на русском языке.

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"И я такая "Стоп. Реально. А как это?" и решила, что такого больше не строит. Я перешла полностью со всеми, но парень такого не воспринимал, ему было очень сложно. Так и получилось распределение: с ним я общалась по русски, а со своим окружением на украинском, но все. Сейчас мы это забываем и общаемся только "соловьиной", – отметила Селезнева в интервью Youtube-каналу "Футбол24".

Парень Ирины - футболист "Шахтера" Дмитрий Топалов также пытается овладеть родными языком.

"Сейчас "Шахтер" базируется во Львове и Дима пытается перейти на украинский, потому что ему очень сложно. Действительно, очень сложно дается речь. Теперь, когда я приезжаю во Львов, то он сам не может позволить себе говорить там по-русски. Поэтому мы приучаемся и приучаемся. Я с ним полностью перешла на мову, а он подтягивается", - подытожила девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время стрима из Киево-Печерской лавры журналисты взяли небольшое интервью у случайных девушек, одна из которых и оказалась Ирина.

Ее огненные высказывания привели в восторг украинцев и за несколько дней собрали сотни тысяч просмотров в интернете.

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