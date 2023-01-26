В Госдуме назвали преступлением против России лишение Казани Суперкубка УЕФА

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев обвинил Европейский футбольный союз (УЕФА) в неуважении к России из-за лишения Казани права на проведение континентального Суперкубка-2023. Он назвал решение организации преступным безобразием и выразил абсурдное мнение о том, что теперь УЕФА никто не будет серьезно воспринимать.

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Об этом Свищев заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Z-патриот также потребовал от Российского футбольного союза (РФС) выставить УЕФА счет за понесенные затраты на подготовку к матчу между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы.

"УЕФА все‑таки серьезная организация, которая внушает доверие и уважение, но так неуважительно относиться к своему партнеру, который сделал много для футбола, нельзя. Поступок УЕФА – преступное безобразие, совершенно неаргументированное и необоснованное. Не знаю, будет ли оспаривать данное решение РФС и казанские организаторы, но, думаю, надо посчитать затраты, которые понесли организаторы, и попытаться добиться компенсации. Для нас это имиджевая потеря, но и для УЕФА это потеря, они то дают право проведения, то забирают. Кто будет серьезно относиться к такой организации после этого?" – сказал депутат.

Ранее Свищев заявил, что дисквалификация клубов из России якобы нанесла непоправимый ущерб УЕФА. По мнению депутата Россия – это очень серьезный рынок.

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