''Сегодня-завтра все закончится''. В России рассказали о ''колоссальном ударе по УЕФА''

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту РФ Дмитрий Свищев, комментируя переговоры Российского футбольного союза (РФС) и Европейского футбольного союза (УЕФА) о снятии бана с российских команд, заявил, что дисквалификация клубов из России нанесла непроправимый ущерб УЕФА. По мнению депутата Россия – это очень серьезный рынок.

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"Уход России из УЕФА это колоссальный удар и по УЕФА. Здесь одни из самых богатых клубов, 150 миллионов жителей, футбол как развивающийся вид спорта. Потерять Россию для УЕФА невыгодно. Плюс все прекрасно понимают, что сегодня-завтра все закончится. Будут восстанавливаться взаимоотношения между странами, в том числе и спортивными федерациями. И если Россия не вернется в Европу, то это будет сложно для УЕФА", – цитирует Свищева "Спорт день за днем".

Такие слова парламентария вызвали настоящую истерику у российских болельщиков. Юзеры шутят, что такое заявление можно было сделать лишь под наркотиками.

Фанаты утрируют о том грандиозном "провале", который испытает на себя Европейский союз без их страны.

"УЕФА минимум 25 лет будет приходить в себя после отстранения рос. клубов. ЛЧ и остальные еврокубки девальвируются до уровня первенств водокачки, а Золотой мяч по значимости упадет до Золотой урны", – стебутся россияне.

Особенно досталось Свищеву за слова о "богатых клубах".

Пользователи шокированы пассажем "сегодня-завтра все закончится".

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