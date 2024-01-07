В Европе ввели 'правило Коноплянки' после скандала с украинцем

Румынский футбольный клуб "ЧФР Клуж" после скандального ухода украинца Евгения Коноплянки начал добавлять в новые контракты особый пункт, сообщает Fanatik.ro. "Правило Коноплянки" было добавлено в договор с марокканцем Омаром Эль-Каддури, которого подписал "ЧФР".

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Согласно новому правилу, если игрок не сыграет в 10 матчах в сезон, то клуб вправе в одностороннем порядке расторгнуть соглашение.

Эль-Каддури сделал карьеру в Серии А, где играл за "Брешию", "Наполи", "Торино" и "Эмполи". Марокканец отлично проявил себя в сезоне 2018/2019 в составе ПАОК Салоники, когда команда под руководством Рэзвана Луческу сделала золотой дубль, выиграв Кубок и чемпионат страны.

Как сообщал OBOZ.UA, о досрочном расторжении контракта с 34-летним украинским защитником ЧФР сообщил 3 января. В румынской команде говорили о постоянных травмах Коноплянки, которые, по их утверждению, мешали ему выходить на поле. В свою очередь, украинец отрицал эти утверждения, называя их ложью.

Евгений переехал в румынскую команду летом прошлого года, но так и не смог закрепиться в составе. Получая 20 000 евро в месяц, Коноплянка сыграл всего в 4 матчах, проведя на поле всего 54 минуты.

До этого Коноплянка играл в Польше. В начале 2022 года Евгений перешел из "Шахтера" в "Краковию", подписав контракт до июля 2023 года. По окончанию соглашения поляки отказались продолжать сотрудничество с украинцем.

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