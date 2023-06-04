Коноплянку выгнали из польского клуба

Знаменитый украинский полузащитник Евгений Коноплянка покинул "Краковию" не по своей воле. 27 мая 5-кратный чемпион Польши опубликовал в Twitter заявление, где уведомлялось, что 33-летний футболист больше не выступает за клуб.

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Накануне спортивный директор "Краковии" Штефан Маевски и вице-президент Филип Трубальски встретились с фанатами, где ответили в частности, и на вопрос про экс-игрока сборной Украины. Руководство польского клуба заявило, что решение отказаться от услуг Евгения было принято потому, что украинец не оправдал ожиданий.

Эту же информацию косвенно подтвердил и сам игрок в интервью польскому изданию Fact.

"После последнего матча чемпионата я общался с тренерами. Они хотели, чтобы мой контракт с "Краковией" был продлен. Но президент клуба Януш Филипяк принял другое решение . Я не знаю, почему. Я не разговаривал с ним перед тем, как мне сказали, что разрывают контракт", - признался хавбек.

Напомним, что Коноплянка подписал контракт с "Краковией" 11 февраля 2022 года, перейдя из "Шахтера". С того времени во всех польских турнирах провел 38 матчей, отметившись 4 забитыми голами и 2 ассистами.

Футболист за свою карьеру выступал в составе "Днепра", испанской "Севильи", немецкого "Шальке" и "Шахтера". В его активе победа в Лиге Европе, украинской Премьер-лиге. Он также провел 86 матчей за сборную Украины и забил 21 мяч.

За донецкий "Шахтер" Евгений провел лишь 46 матчей за два с половиной сезона.

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