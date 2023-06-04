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Коноплянку выгнали из польского клуба

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
7,1 т.
Коноплянка

Знаменитый украинский полузащитник Евгений Коноплянка покинул "Краковию" не по своей воле. 27 мая 5-кратный чемпион Польши опубликовал в Twitter заявление, где уведомлялось, что 33-летний футболист больше не выступает за клуб.

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Накануне спортивный директор "Краковии" Штефан Маевски и вице-президент Филип Трубальски встретились с фанатами, где ответили в частности, и на вопрос про экс-игрока сборной Украины. Руководство польского клуба заявило, что решение отказаться от услуг Евгения было принято потому, что украинец не оправдал ожиданий.

Коноплянку выгнали из польского клуба

Эту же информацию косвенно подтвердил и сам игрок в интервью польскому изданию Fact.

"После последнего матча чемпионата я общался с тренерами. Они хотели, чтобы мой контракт с "Краковией" был продлен. Но президент клуба Януш Филипяк принял другое решение . Я не знаю, почему. Я не разговаривал с ним перед тем, как мне сказали, что разрывают контракт", - признался хавбек.

Коноплянку выгнали из польского клуба

Напомним, что Коноплянка подписал контракт с "Краковией" 11 февраля 2022 года, перейдя из "Шахтера". С того времени во всех польских турнирах провел 38 матчей, отметившись 4 забитыми голами и 2 ассистами.

Коноплянку выгнали из польского клуба

Футболист за свою карьеру выступал в составе "Днепра", испанской "Севильи", немецкого "Шальке" и "Шахтера". В его активе победа в Лиге Европе, украинской Премьер-лиге. Он также провел 86 матчей за сборную Украины и забил 21 мяч.

Коноплянку выгнали из польского клуба

За донецкий "Шахтер" Евгений провел лишь 46 матчей за два с половиной сезона.  

Коноплянку выгнали из польского клуба

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