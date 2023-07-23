Коноплянка отказался выступать в Украине и выбрал клуб за границей

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка не захотел продолжать карьеру в "Александрии" из одноименного города и житомирском "Полесье". По сообщению Prosport, эти клубы хотел подписать 33-летнего экс-футболиста сборной Украины как свободного агента, однако тот ответил отказом.

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Также Евгением интересовались польская "Пуща" Неполомицы, и несколько клубов в США и Саудовской Аравии.

В итоге Коноплянка выбрал румынский ЧФР "Клуж". Контракт с украинцем будет подписан на днях, а его зарплата не будет превышать 20 000 евро, что не сильно отличается от дохода остальных игроков команды.

Коноплянка в последний раз играла в Польше. В начале 2022 года Евгений перешел из "Шахтера" в "Краковию" подписав контракт до июля 2023 года. По окончанию соглашения поляки заявили, не собираются продолжать сотрудничество с Коноплянкой.

Бывшая звезда "желто-синих" провел за поляков 38 матча, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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