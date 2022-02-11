Коноплянка официально перешел в новую команду, разорвав контракт с 'Шахтером'

Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка подписал контракт с польской "Краковией". 32-летний атакующий полузащитник перешел в новый клуб на правах свободного агента, разорвав перед этим соглашение с донецким "Шахтером", цвета которого защищал с 2019 года.

Об этом сообщает официальный сайт "Краковии". Коноплянка поставил подпись под полугодовым контракт, который предусматривает опцию продления еще на один сезон. В новой команде Евгений будет выступать под 80-м номером.

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Ожидается, что украинец будет представлен фанатам "полосатых" уже 11 февраля, когда краковяне примут на своем поле гданьскую "Лехию" в 21-м туре национального чемпионата. На данный момент команда Коноплянки занимает девятое место в турнирной таблицы, отставая от лидера "Леха" на 15 очков.

32-летний хавбек за явою карьеру выступал в составе "Днепра", испанской "Севильи", немецкого "Шальке" и "Шахтера". В его активе победа в Лиге Европе, украинской Премьер-лиге. Он также провел 86 матчей за сборную Украины и забил 21 мяч.

За донецкий "Шахтер" Евгений провел лишь 46 матчей за два с половиной сезона. Причем в нынешнем он выходил на поле всего два раза.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко забил победный гол и получил красную карточку в матче чемпионата Англии U-23.