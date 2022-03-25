Поединок футбольной Лиги наций между Эстонией и Кипром ознаменовался роскошным перфомансом от местных болельщиков. Зрители, собравшиеся на трибунах арены "А Ле Кок Арене" в Таллинне перед стартовым свистком затянули нетленный хит про президента России.

Фанаты настолько организованно исполняли "Путин – х**ло", что речевка была прекрасна слышна всем телезрителям. Кроме того эстонцы растянули баннер "Слава Украине!".

Отметим, что сам матч на вылет среди команд группы С завершился со счетом 0:0. Ответная игра запланирована на 29 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воспитанники киевского "Динамо", выступающие за границей, записали видеообращение из-за нападения России на Украину. Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Виталий Миколенко попытались поддержать моральных дух своих соотечественников, которые в это трагическое время борются с оккупантами.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, на матче 1-го тура чемпионата Европы по футболу фанаты исполнили знаменитую песню про президента России. Хит "Путин-**йло" прозвучал в дебюте матча Украина – Северная Македония на стадионе в Бухаресте.

Сам матч завершился победой наших футболистов (2:1). Это стало первой победой украинской национальной футбольной команды на чемпионатах Европы с 2012 года.

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