''В другом месте'': Шевченко сделал признание о тренерской карьере

Легендарный нападающий киевского "Динамо" и итальянского "Милана" Андрей Шевченко признался, что готов вернуться к тренерской работы. После увольнения из "Дженоа" в январе минувшего года украинец мог возглавить сборную Польши, однако из-за полномасштабного вторжения России в нашу страну обладатель "Золотого мяча" 2004 года отказался от любых футбольных проектов.

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В интервью изданию Corriere Della Sera Шевченко отметил, что рассмотрит предложения о работе. В то же время он призвал итальянцев и всех европейцев не забывать о том, что война России против Украины продолжается, а боевые действия с начала года существенно активизировались.

"Я понимаю итальянцев, которые устали слушать о войне, но у нас нет другого выбора, кроме как обращать их внимание на это. Конфликт продолжается, есть города, которые полностью разрушены и которые нужно восстанавливать. Не забывайте о нас. В последние месяцы было бы неправильно принимать предложения о работе, потому что моя голова была в другом месте. Но теперь я думаю о том, чтобы вернуться к любимой работе", – сказал Шевченко.

Напомним, легендарный бомбардир был уволен из "Дженоа" спустя два месяца работы. До этого Шевченко пять лет возглавлял сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали тренера, который выведет сборную Украины на матч с Англией на старте отборочного турнира Евро-2024.

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