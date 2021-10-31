В чемпионате Украины футболисты устроили массовую драку. Видео

Футболисты луцкой "Волыни" и "Агробизнеса" из города Волочиск Хмельницкой области подрались после матча 16-го тура чемпионата Украины в Первой лиге. Инцидент случился после финального свистка.

При счете 0:1 в пользу гостей из Хмельниччины луцкие игроки получили право на угловой.

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После розыгрыша центральный защитник "Волыни" Владислав Мороз сильно толкнул в спину Игоря Бойчука. За своего партнера по "Агробизнесу" вступились одноклубники: Артур Думанюк начал "бодаться" с Морозом, после чего конфликт быстро перерос в потасовку.

К толкотне подключились даже тренеры и запасные игроки.

По итогам потасовки главный арбитр показал вторую желтую карточку помощнику главного тренера "Агробизнеса" Михаилу Дячуку-Ставицкому.

Сама встреча так и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в свои ворота на 5-й минуте забил Максим Войцеховский.

В турнирной таблице "Волынь" находится на 8-й строчке. "Агробизнес" 13-й.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболисты хмельницкого "Подолья" и донецкого "Олимпика" устроили массовую стычку после матча 11-го тура Первой лиги чемпионата Украины.