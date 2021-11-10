В Бундеслиге футболист забил редкий гол со своей половины поля. Видео
Сербский футболист "Бохума" Милош Пантович отметился фантастическим ударом в 11-м туре чемпионата Германии по футболу в Бундеслиге. Эпизод случился на последних секундах домашней встречи с "Хоффенхаймом".
Гости, проигрывая в гостях со счетом 0:1, на 97-й минуте получили право на угловой. В штрафную "Бохума" отправился даже голкипер Оливер Бауманн.
Розыгрыш стандартного положения получился крайне неудачный. Подача пошла на дальнюю штангу, где футболист гостей завозился с мячом, и, пытаясь забрать снаряд отдал его четко в ноги сопернику.
Геррит Хольтманн отпасовал его на Пантович, тот прицелился и мощнейшим выстрелом с 62 метров отправил кожаную сферу четко в рамку.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на момент, которые в чемпионате Германии случаются крайне редко.
Эта победа позволила "Бохуму" набрать 13 очков и подняться на 12-е место в турнирной таблице.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно бельгийский нападающий нидерландского "Гронингена" Сирил Нгонге отметился фантастическим ударом "скорпиона" в матче 10-го тура чемпионата страны. Момент случился в 1-м тайме встречи с "АЗ Алкмар".