Бельгийский футболист забил феноменальным "ударом скорпиона", повторив самый красивый гол "Шахтера" в истории. Видео

Бельгийский нападающий нидерландского "Гронингена" Сирил Нгонге отметился фантастическим ударом в матче 10-го тура чемпионата страны. Момент случился в 1-м тайме встречи с "АЗ Алкмар".

На 20-й минуте Мо Эль-Ханкури выполнил идеальную фланговую передачу.

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21-Нгонге смог настолько удачно попасть пяткой, что мяч по фантастической траектории влетел четко в девятку. В футболе такой прием называется "ударом скорпиона".

Встреча завершилась со счетом 2:0. На 71-й минуте преимущество "Гронингена" удвоил Михаэл де Леув. В турнирной таблице команда идет 15-й (10 очков). "АЗ" расположился на 11-й строчке.

Отметим, что гол Нгонге оказался точным повторением шедевра экс-футболиста "Шахтера" Матузалема. Бразилец смог поразить фанатов на РСК "Олимпийский" в Донецке забив таким образом в ворота "Севилье" в 2007 году.