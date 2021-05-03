В Бразилии одноклубники подрались на поле после победы в матче. Видео

Матч 10-го тура Кубка Паулисты между "Гуарани" и "Новоризонтино" (2:1) закончился скандалом после того, как двое игроков первой команды устроили драку на поле.

Хозяева спокойно выигрывали со счетом 2:0 на последних минутах поединка, но на 89-й гости внезапно вернули интригу в противостояние. На шестой добавленной ко второму тайму минуте "Новоризонтино" мог вырвать ничью, но нападающий команды Женисон не реализовал пенальти.

Как сообщает издание FutbolRed, эмоции в концовке матча настолько зашкаливали, что одноклубники Матеус Биду и Родриго Андраде не сдержались и начали размахивать кулаками в центральном круге. До крови дело не дошло только благодаря быстрой реакции других футболистов "Гуарани". Оба участника драки получили по красной карточке после финального свистка.

Хозяева после этой победы закрепились на втором месте в группе D, а "Новоризонтино" остался на второй позиции в квартете С.

Как сообщал OBOZREVATEL, центральный матч 35-го тура французской Лиги 1 между "Монако" и "Лионом" закончился массовой дракой, по итогам которой главный арбитр показал четыре красных карточки.