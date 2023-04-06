Уже тренировал украинца: ''Челси'' Мудрика официально назвал нового наставника

Новым главным тренером лондонского "Челси" до конца сезона назначен легендарный футболист команды Фрэнк Лампард. Это уже второй приход 44-летнего специалист в родной клуб после завершения игровой карьеры, за время которой он провел за "синих" 648 матчей во всех турнирах.

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Об этом сообщает официальный сайт "Челси", цвета которого защищает полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик. При этом неизвестно, есть ли в контракте с Лампардом пункт о продлении контракта, или же по окончании сезона будет подписано долгосрочное соглашение с другим специалистом.

"Это было легкое решение для меня, потому что это мой клуб. Рад получить эту возможность. Я уверен в себе и хорошо понимаю команду. В этот период я сделаю все возможное, чтобы от всего сердца дать фанатам то, чего они хотят. Объяснение моей роли говорит само за себя, но я не забегаю вперед. Я хочу делать свою работу как можно лучше и так, чтобы это могло повлиять на клуб. Я хочу сделать все, что в моих силах, до конца сезона, а после этого посмотрим, что произойдет", – прокомментировал свое назначение легендарный футболист.

Напомним, 2 апреля после домашнего поражения от "Астон Виллы" лондонцы объявили об отставке Грэма Поттера. Под его руководством команда сыграла 31 матча (12 побед, 8 ничьих, 11 поражений). Его временным сменщиком стал испанец Бруно Сальтор, который вывел "синих" на игру с "Ливерпулем" (0:0) в минувший вторник.

Лампард в своей тренерской карьере кроме "Челси" работал с "Дерби Каунти" и "Эвертоном", где под его руководством в Англии начал выступать Виталий Миколенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший защитник "Ливерпуля" Стив Никол выразил уверенность в том, что украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик "выглядит потерянным" в команде.

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