Уволившийся комментатор "Матч ТВ" рассказал об угрозе ядерного удара от Путина

Известный российский журналист Александр Шмурнов, который недавно уволился с телеканала "Матч ТВ" прокомментировал высказывания своих бывших коллег-пропагадистов о возможном применении Путиным во время войны в Украине ядерного оружия. 55-летний комментатор признался, что сама мысль об этом отвратительна.

Шмурнов в интервью изданию "Вот так" вспомнил свой визит в Хиросиму, который произвел на него неизгладимое впечатление. Ему было было страшно и физически больно.

"Прямо сейчас Россия целится ядерным оружием в моих детей. Я не хочу стать ядерным пеплом и не хочу, чтобы наша планета стала ядерным пеплом. Я не хочу, чтобы поколения российских детей воспитывались на мысли о том, что это возможно", – сказал Александр.

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Шмурнов отметил, что изначально ядерное оружие должно быть способом сдерживание, но в России оно стало способом угрозы

"У нас по телевизору отвратительная тетка, которую даже не буду называть, кричит про ядерную войну. А на днях в столице Эквадора Кито я видел на стене надпись "Hijo de putin" (ругательство, в котором используется фонетическая схожесть с испанской идиомой "Hijo de puta" – "ублюдок, сукин сын" – прим.ред.)" – рассказал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 апреля Пентагон заявил, что Соединенные Штаты не верят в существование угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на недавнюю эскалацию риторики Москвы.