Пропагандисты Путина снова заговорили о ядерной войне: мы попадем в рай. Видео

Президент России Владимир Путин скорее развяжет тотальную ядерную войну против Запада, чем признает поражение в войне с Украиной. При этом российские пропагандисты уверены, что в таком случае попадут в рай.

Об этом шла речь в одной из передач на росТВ. В частности редактор государственного вещателя RT и один из самых высокопоставленных рупоров Кремля Маргарита Симоньян заявила, что идея о том, что Путин нажмет на красную кнопку, "более вероятна", чем то, что он позволит России проиграть войну (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Либо мы проиграем в Украине, либо начнется Третья мировая война. Я думаю, что третья мировая война более реалистична, зная нас, зная нашего лидера. Самый невероятный исход, что все это закончится ядерным ударом, кажется мне более вероятным, чем другой вариант развития событий", – выдала пропагандистка.

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"С одной стороны, это меня ужасает, но с другой стороны, это то, что есть. Мы попадем в рай, а они просто умрут... Все мы когда-нибудь умрем", – сказала она кремлевским экспертам.

Напомним: ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил Западу, чтобы тот не недооценивал повышенный риск ядерного конфликта с ними из-за Украины. По его мнению, НАТО "по сути" ведет опосредованную войну с Кремлем, поставляя Киеву оружие.

Лавров заверил, что РФ много делает для "отстаивания принципа стремления" предотвратить ядерную войну любой ценой.

"Это наша ключевая позиция, на которой мы все строим. Риски сейчас немалые. Я бы не хотел искусственно завышать их. Хотя многим бы это понравилось. Опасность серьезная, реальная. И мы не должны ее недооценивать", – высказался российский министр.

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