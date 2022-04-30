США не видят угрозы применения ядерного оружия на фоне заявлений Кремля – Reuters

Соединенные Штаты не верят в существование угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на недавнюю эскалацию риторики Москвы. Об этом заявили в Пентагоне.

В Министерстве обороны США внимательно следят за ядерным потенциалом Российской Федерации, сообщает Reuters. Издание ссылается на информацию своего источника – высокопоставленного чиновника в Пентагоне, который пожелал остаться анонимом.

"Мы продолжаем ежедневно следить за их ядерным потенциалом, на сколько это возможно, и мы не оцениваем, что существует угроза применения ядерного оружия и нет угрозы территории НАТО", — заявил чиновник.

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Издание отмечает, что беспокойство Запада риском ядерной войны усилилось после того, как 24 февраля президент Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину и обратился к Западу с угрозой. В своей речи он многозначительно упомянул ядерные силы Москвы и предупредил, что любая попытка встать на пути России "приведет вас к таким последствиям, с которыми вы никогда не сталкивались в своей истории".

Недавно директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что к угрозе применения Россией тактического или маломощного ядерного оружия в Украине нельзя относиться легкомысленно. В то же время главное разведывательное управление США не видело большого количества практических доказательств, подтверждающих это беспокойство.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал опасность ядерной войны "реальной" и попытался запугать Запад. Он заявил, что НАТО "по сути" ведет опосредованную войну с Кремлем, поставляя Киеву оружие. Лавров пригрозил Альянсу, чтобы тот не недооценивал повышенный риск ядерного конфликта из-за Украины.