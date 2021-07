Усик поддержал Украину перед матчем с Англией на Евро-2020 и был высмеян в сети

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) предсказал победу нашей национальной команды в четвертьфинале Евро-2020 против Англии. Поединок состоится 3 июля в Риме на "Стадио Олимпико".

На странице Lomus_official в Instagram появился короткий ролик с участием спортсмена. Он решил продемонстрировать свои знания английского языка, но ошибся, перепутав предлог "in" с глаголом "to be" в третьем лице: is.

"Извини, Англия, но Украина тебя победит. Украина в чемпионе (вместо "Украина – чемпион" – Ред.)", – заявил боксер.

После публикации видео пользователи социальной сети начали подкалывать Усика, заявив, что ему необходимо подтянуть свой уровень английского языка, и вспомнив несколько знаменитых фраз украинца, сказанных с ошибками.

Видео дня

Напомним, что в 1/8 финала Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко вырвали победу в матче со Швецией и впервые в истории дошли до четвертьфинала чемпионата Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны котировки букмекеров и расписание трансляций поединка Украина – Англия.