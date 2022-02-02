Бои Усик – Джошуа и Фьюри – Уайт состоятся позже ожидаемого

Повторный поединок чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO Александра Усика и Энтони Джошуа вряд ли состоится в апреле 2022 года, как ожидалось. Ранее промоутер украинца Александр Красюк заявлял, что боксеры должны снова выйти на ринг в течение семи месяцев после первого боя, который прошел 25 сентября в Лондоне, однако теперь изменил свое мнение.

В комментарии YouTube-каналу "Тайк Майсон" Красюк сказал, что "очень вероятная дата реванша – это конец мая, начало июня". Хотя срок для реванша, прописанный в контракте, истекает 25 апреля. Очевидно, что с учетом затянувшихся переговоров между лучшими супертяжеловесами планеты такое отступление вполне допустимо.

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Слова украинца подтверждает и сопромоутер Тайсона Фьюри 90-летний Боб Арум. По утверждениям американца, ожидаемая дата "файта" Усика и Джошуа – 4 или 11 июня. А местом встречи, скорее всего, снова будет Великобритания.

Также задерживается выход на ринг и чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри. Его английский промоутер Фрэнк Уоррен говорил, что для боя Цыганского короля стадион в Кардиффе забронирован на 26 марта. Теперь же издание The Sun датой поединка против обязательного претендента Диллиана Уайта назвало 23 апреля. А местом дуэли двух британцев остается та же арена в столице Уэльса.

Правда, Уайт по-прежнему недоволен распределением гонораров 80/20 в процентном соотношении от общего фонда в 30,6 миллиона фунтов стерлингов. Пока же WBC обязал стороны боксеров договориться до 21 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры изменили котировки на реванш Усик – Джошуа.

В то же время Усик показал свои футбольные тренировки с "Полесьем".