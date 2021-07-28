Умер знаменитый украинский футболист и тренер

Один из лучших бомбардиров "Волыни" в истории клуба Владимир Дикий умер в среду, 28 июля, сообщает Facebook луцкого клуба. В следующем году Владимиру Петровичу должно было исполниться 60 лет. Причины смерти не называются.

С 1988 по 1996 года Владимир Дикий вместе с покойным Андреем Стефановичем Федецким (отцом Артема Федецкого) забили по 91 голу в чемпионатах и Кубках СССР и Украины. Рекордсмен "Волыни" за один сезон — 22 гола (1989).

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Дикий был одним из создателей едва ли не главного успеха в истории "крестоносцев" - победы во Второй лиге союзного чемпионата 1989 года.

Будучи уроженцем Львовщины, Владимир Петрович после завершения карьеры работал тренером юношеских, молодежных команд луцкого клуба. Летом 2013 года вошёл в тренерский штаб главного тренера лучан Виталия Кварцяного.

В течение последних лет был любимым тренером в ДЮФШ "Волынь" (Луцк), которая в этом году дебютирует в Элит-лиге ДЮФЛУ.

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