Умер легендарный футболист обладатель 'Золотого мяча' и лучший бомбардир в истории сборной Шотландии

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Денис Лоу трагически скончался в возрасте 84 лет. Шотландец был частью звездной команды "дьяволов", которая в 60-е годы выигрывала Кубок европейских чемпионов. Он — третий бомбардир "Юнайтед" в истории (237 голов) и лучший бомбардир в истории сборной Шотландии (вместе с Кенни Далглишем, 30 голов).

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Последний оставшийся в живых участник "святой троицы" "красных дьяволов" ушёл из жизни после борьбы с деменцией.

Денис Лоу – был легендой шотландского футбола и одним из лучших игроков в истории Великобритании.

За свою карьеру он прославился невероятным голевым чутьём и умением забивать разными способами – от мощных ударов с дальних дистанций до эффектных голов в падении.

Лоу провёл 11 лет в "Манчестер Юнайтед", где в тандеме с Бобби Чарльтоном и Джорджем Бестом выиграл два чемпионских титула Англии, Кубок Англии и Кубок европейских чемпионов.

Он забил 237 голов за клуб, оставаясь третьим в списке его лучших бомбардиров, и установил рекорд по голам за сезон – 46.

В сборной Шотландии Лоу играл 16 лет, проведя 55 матчей и забив 30 голов, что сделало его лучшим бомбардиром в истории команды наряду с Кенни Далглишем.

Единственный шотландец, получивший "Золотой мяч", Лоу также был признан лучшим игроком шотландского футбола за последние 50 лет. Его достижения сделали его символом мастерства и яркой эпохи британского футбола.

Как сообщал OBOZ.UA. 21 октября прошлого года легенда "Манчестер Юнайтед" и чемпион мира по футболу 1966 года Бобби Чарльтон умер в возрасте 86 лет.

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