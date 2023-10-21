Умер один из лучших футболистов мира Бобби Чарльтон

Легенда "Манчестер Юнайтед" и чемпион мира по футболу 1966 года Бобби Чарльтон умер в возрасте 86 лет. Один из самых выдающихся футболистов скончался от деменции всего через неделю после празднования своего дня рождения. Смертельную болезнь Чарльтону диагностировали еще в 2020 году.

Его семья подтвердила, что звезда мирового футбола "мирно скончался " ранним субботним утром в окружении своих близких.

"С большой печалью мы сообщаем новость о том, что сэр Бобби мирно скончался рано утром в субботу в окружении своих близких. Его семья хотела бы выразить благодарность всем, кто внес свой вклад в заботу о нем, а также многим людям, которые любили и поддерживали его. В настоящее время мы просим уважать нашу частную жизнь", – приводит The Sun текст послания семьи.

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Сэр Чарльтон считался одним из лучших игроком в истории английского футбола. Кроме победы на ЧМ-1966, он вместе с "Манчестер Юнайтед" становился обладателем Кубка чемпионов 1968 года и трижды выигрывал АПЛ (1957, 1965, 1967). Нападающий в 1966 году был награжден "Золотым мячом".

Чарльтон много лет был обладателем рекорда по забитым мячам за "Манчестер Юнайтед" (1973—2017), до завершения карьеры в 1970 году был рекордсменом по количеству игр за сборную Англии – 106 матчей.

Занимал 10-е место в списке лучших полевых игроков XX века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

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