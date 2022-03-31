Умер легендарный экс-капитан киевского 'Динамо'

Легендарный защитник "Динамо" Киев Василий Турянчик скончался в четверг, 31 марта, в возрасте 86 лет, информирует пресс-служба "бело-синих". Какие-либо подробности трагедии не сообщаются.

Василий Юрьевич блистал на футбольных полях на стыке 50-х и 60-х годов прошлого века. Уроженец Чинадиево на Закарпатье начинал свою профессиональную карьеру в местном клубе фабрики "Красная Звезда". В 1959 году перешел в "Динамо" из ужгородского "Спартака". За столичный клуб провел 308 матчей, в которых забил 12 голов.

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Под руководством Виктора Маслова Турянчик, прежде игравший на позиции центрального защитника, был переведён на позицию опорного полузащитника, став одним из первых в мире высококлассных игроков с подобным амплуа.

Вместе с "Динамо" четыре раза выигрывал чемпионат СССР. Дважды становился обладателем Кубка страны. С 1965 по 1969 года был капитаном "бело-синих".

После окончания карьеры игрока работал главным тренером "Говерлы" Ужгород (1971), тренером отделения школы "Спартак" Ужгород в Мукачево (1971—1978), тренером Иршавской футбольной школы (1979—1984), тренером "Керамика" Мукачево (1985—1987), главным тренером "Карпат" Мукачево (1997—1999).

С 1998 года — начальник команды ФК ОСК "Закарпатье", с 2004 — вице-президент команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 марта воспитанник криворожского футбола Владимир Колесник скончался от ранений, полученных в бою под Авдеевкой в Донецкой области. Бывшему игроку любительских и ветеранских команд было 52 года.

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