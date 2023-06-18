'Улыбку увидите, когда у меня в стране закончится война'. Петраков – армянскому журналисту. Видео

Украинский наставник сборной Армении по футболу Александр Петраков впервые упомянул войну в Украине во время своей пресс-конференции. Экс-главный тренер сборной Украины ответил армянскому журналисту накануне матча с Латвией в квалификации чемпионата Европы-2024.

Видео дня

Интервьюер поинтересовался, удалось ли настроить команду на этот матч после победы над Уэльсом, будут ли изменения в стартовом составе и когда у Александра Васильевича будет улыбка на лице.

"Начну отвечать с конца. Улыбку увидите тогда, когда закончится война в моей стране. Удалось ли настроить команду… Да, мы много разговариваем, я провожу беседы. Мне говорили, что армянские футболисты могут играть только одну игру, вторую – уже не могут, так как проблемы с собранностью. Проводить ротацию большую я не могу на данный момент", – сказал Петраков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Армения является партнером России по ОДКБ и входит в список дружественных стран РФ. О назначении украинца стало известно 14 января.

Доход Александра Васильевича, по неофициальной информации, составит 500-600 тыс. евро в год.

Свою работу на посту главного тренера сборной Армении Петраков начал с поражения. В квалификации Евро-2024 его подопечные проиграли 1:2 Турции, при этом открыв счет первыми.

После поражения Петраков отметился хамской выходкой на пресс-конференции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!