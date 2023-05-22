'Украинцы никогда не простят': легенда 'Динамо' жестко высказался о Беларуси и Лукашенко

Легендарный футболист киевского "Динамо" Александр Хацкевич выразил уверенность в том, что украинский народ никогда не простит самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко содействие нападению России на нашу страну. Полуфиналист Лиги чемпионов обвинил политика во лжи и поддержке террористического режима Владимира Путина.

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Об этом Хацкевич рассказал в интервью YouTube-каналу "ЧестнОК". Он назвал Беларусь регионом Российской Федерации, чему активно способствовал Лукашенко. Экс-динамовец добавил, что настоящие беларусы сегодня воюют за Украину и свободное будущее своей родины.

"У меня в голове не укладывается, что ты предоставляешь свою территорию другой стране для того, чтобы она напала на твоего соседа. Ты предоставляешь полигоны для учений, аэродромы, чтобы самолеты оттуда взлетали... А потом ты говоришь, что мы этого не делали. Ну кому ты рассказываешь... Мы понимаем, что из России доставляли оружие. И это продолжается до сих пор. Украинцы никогда не простят Лукашенко. Беларусь в моем понимании сегодня неофициальная часть России. А настоящие беларусы сегодня отдают жизни за Украину", – сказал Хацкевич.

Ранее он признался, что его родители не верят в рассказы о зверствах россиян в пригородах Киева. Бывший тренер "Динамо" назвал нелюдями солдат российской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" впервые за девять лет не смогло финишировать в двойке лучших чемпионата Украины и пропустит розыгрыш Лиги чемпионов.

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