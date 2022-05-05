Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич жестко высказался о российских военных, которые участвуют во вторжении в Украину. Белорусский специалист назвал их нелюдями, а также обвинил в геноциде.

Об этом сам Хацкевич рассказал в интервью изданию "Наша нива". Он подчеркнул, что именно как убийц и мародеров воспринимают россиян во всем мире, а сами военные из страны-агрессора четко знают, куда и для чего ехали.

"Российские солдаты, которые попадали в плен, говорили в начале войны: мол, мы не знали, что мы в Украине и что нас везут на войну. Но теперь видно, что они приехали в Украину ради сафари, ради того, чтобы уничтожить нацию. Когда они приезжали, им не нужно было захватывать города или завоевывать территорию, они пришли, чтобы уничтожить украинский народ, простых людей – детей, стариков, мужчин, женщин, тех, кто им попадался. Они воюют именно с гражданскими, они не воюют с ВСУ. Это не люди – они просто оболочка в виде человека. И так сейчас русских воспринимают все украинцы, да и не только они, а и весь мир", – сказал Хацкевич.

Видео дня

Напомним, ранее Александр Хацкевич признался, что его родители не верят в рассказы о зверствах россиян в пригородах Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле киевское "Динамо" собрало для Украины в благотворительных матчах за мир свыше 20 миллионов гривен.