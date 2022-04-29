'Ну да, нам делать нечего...' Хацкевич рассказал, как родители в Беларуси отреагировали на фото резни в Буче

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич пожаловался на то, что ему трудно общаться с родителями из-за войны в Украине. Близкие знаменитого белорусского футболиста не верят в то, что Россия бомбит наши города и убивает мирных жителей.

Об этом сам Хацкевич рассказал в интервью YouTube-каналу "Бомбардир". 48-летний уроженец Минска отметил, что его родители верят белорусскому телевидению и фейкам госпропаганды о войне в Украине, а не фото, в частности, из Бучи.

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"Не дай бог кому-то столкнуться с ситуацией, когда тебе не верят родители. Да, они понимают, что что-то происходит. Когда я высылал фотографии с Бучи, с Гостомеля, то они меня попросили больше не высылать эти фотографии. Сказали, что у них другая информация. На сегодняшний момент, мы когда общаемся, эту тему вообще не затрагиваем. Когда я в первых разговорах говорил, что уехал из Киева, мне отвечали, что нас бомбят бандеровцы и неонацисты. Ну да, нам делать было нечего..." – поделился эмоциями Хацкевич.

Напомним, бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев также столкнулся с ситуацией, когда родители не поверили в его рассказы о бомбардировках Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский футболист Илья Жигулев в эфире российского пропагандистского канала "Матч ТВ" уничтожил штампы Кремля, рассказав о живом общении с поляками и украинцами на фоне войны.