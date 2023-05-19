Провал сезона: "Динамо" впервые за 9 лет не попало в зону Лиги чемпионов

Многократный чемпион Украины киевское "Динамо" впервые за последние девять лет не смогло завоевать место в двойке сильнейших команд национального первенства. Это означает, что столичный клуб не сможет выступить даже в квалификации Лиги чемпионов.

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Это стало известно после стартовых матчей 27-го тура Премьер-лиги. В первой встрече игрового дня СК "Днепр-1" на последней минуте компенсированного времени сумел вырвать волевую победу над "Колосом" из Коваливки – 2:1. С аналогичным счетом лидер первенства донецкий "Шахтер" был сильнее ривненского "Вереса", забив решающий мяч на 83-й минуте игры.

После этого отставание "Динамо" от днепрян, которые пока идут на второй строчке, увеличилось до 14 очков. Киевлянам осталось сыграть четыре матча, в которых они смогут набрать максимум 12 пунктов.

Это означает, что "бело-синие" теперь могут рассчитывать лишь на "бронзу" чемпионата. При этом луганской "Заре", занимающей третье место, подопечные Мирчи Луческу проигрывают восемь пунктов.

Таким образом, "Динамо" впервые с сезона 2013/2014 не смогло пробиться в топ-2 УПЛ. В том розыгрыше под руководством Олега Блохина киевляне заняли четвертое место, пропустив вперед "Шахтер", "Днепр" и "Металлист".

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист киевского "Динамо" Владислав Ващук стал солдатом Национальной гвардии Украины, чем шокировал многих близких.

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