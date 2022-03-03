Русские просят еду, а потом забирают все: украинская судья оказалась в заложниках оккупантов

Украинский арбитр и судья УЕФА Марина Стрелецкая оказалась в заложниках у российских оккупантов в Сумской области. Стрелецкая, которая работает в бригаде Екатерины Монзуль и судит в том числе матчи мужских еврокубков, даже не может выйти из дома.

В интервью английской Mirror судья рассказала, как военные РФ обкрадывают простых жителей в их селе. А также ответила, чем украинцы отличаются от россиян.

"Я и моя семья сидим дома, никуда не выходим. Иногда бывают взрывы, слышно, как взрываются танки со снарядами. Я не могу заниматься спортом по утрам или выходить на улицу. Это очень опасно. Поддерживаю связь с Екатериной Монзуль и Светланой Грушко. Там, где они, сейчас безопаснее", – говорит Марина.

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Стрелецкая подчеркнула, что захватчики вокруг них, поэтому она с семьей не могла убежать. Сейчас в ее селе спокойно, но в соседних идут бои – хорошо слышно взрывы и бомбы.

"В Ахтырке, что в 40 км от того места, где я живу, впервые в истории уже сбросили вакуумную бомбу. Сейчас безопаснее всего оставаться дома и молиться. Есть подвал, можно спрятаться там. Мы спали на полу", – признается арбитр.

Стрелецкая рассказала, что солдаты РФ ходили по домам в поселке и просили еду, потому что своя у них закончилась. А затем пытались грабить деревни: "Русские придут к нам домой с автоматами, попросят еды и воды, а потом заберут все, что у нас есть".

Несмотря на ужасное положение, Марина не отчаивается и верит в победу: "Украинцы бесстрашны; мы носим мины в руках, а танки останавливаем без оружия, только телом. Дома мы готовим коктейли Молотова, чтобы защитить наши дома".

"Разница между украинцами и россиянами в том, что они – трусы, их запугали, и они стояли и смотрели, как других тащат в тюрьмы. В Украине мы свободные люди. Если бы милиция стала тащить одного человека в тюрьму, то никто бы не стоял и не смотрел в другую сторону. Наши люди собрали бы камни и бросили в милиционеров", – заверила Стрелецкая.

"Мы будем бороться до конца, потому что верим в нашу страну", – подчеркнула украинка.

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