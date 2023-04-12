Футболист житомирского "Полесья" Вадим Червак, который толкнул девушку-арбитра Софию Причину, был выгнан из команды. Инцидент случился в матче Первой лиги чемпионата Украины с "Металлургом" (1:2).

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"Официальная позиция футбольного клуба "Полесье" - клуб считает подобное поведение недопустимым, клуб не терпит и не принимает любых проявлений физического воздействия на всех участников матча, персонал клубов-соперников или бригады арбитров", – говорится в заявлении пресс-службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 апреля на последних секундах основного времени 24-летняя рефери не увидела нарушения в штрафной у хавбека "Металлурга" Александра Снижко на игроке "Полесья" Артеме Козаке. Это вызвало бурное возмущение у остальных футболистов житомирского клуба, которые требовали пенальти.

Червак налетел на Причину и сильно толкнул ее в спину, за что был сразу удален.

Отметим, что несколько лет назад Причина стала настоящей звездой сети после того судила Европейские студенческие игры, которые проходили в Мадриде. Пользователи интернета были поражены внешними данными красотки.

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