Украинского футболиста, который напал на девушку-арбитра в матче, настигла карма
Футболист житомирского "Полесья" Вадим Червак, который толкнул девушку-арбитра Софию Причину, был выгнан из команды. Инцидент случился в матче Первой лиги чемпионата Украины с "Металлургом" (1:2).
"Официальная позиция футбольного клуба "Полесье" - клуб считает подобное поведение недопустимым, клуб не терпит и не принимает любых проявлений физического воздействия на всех участников матча, персонал клубов-соперников или бригады арбитров", – говорится в заявлении пресс-службы.
Как сообщал OBOZREVATEL, 9 апреля на последних секундах основного времени 24-летняя рефери не увидела нарушения в штрафной у хавбека "Металлурга" Александра Снижко на игроке "Полесья" Артеме Козаке. Это вызвало бурное возмущение у остальных футболистов житомирского клуба, которые требовали пенальти.
Червак налетел на Причину и сильно толкнул ее в спину, за что был сразу удален.
Отметим, что несколько лет назад Причина стала настоящей звездой сети после того судила Европейские студенческие игры, которые проходили в Мадриде. Пользователи интернета были поражены внешними данными красотки.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!